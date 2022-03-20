Otobüs yolcusu hamile kadın akaryakıt istasyonunda doğurdu

Yalova'nın Termal ilçesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan otobüsteki yolculardan H.Ş'nin (25) doğum sancıları başladı.

Sancıların artması üzerine otobüs şoförü, Çiftlikköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Durumun bildirilmesi üzerine Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinden akaryakıt istasyonuna 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Dr. Enes Önerdir'in yönlendirilmesiyle sağlık ekibi tarafından yaptırılan doğumda H.Ş, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Sağlıkları iyi olan anne ile bebeği, kontrol amaçlı Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.Ş'nin ilk kez doğum yaptığı öğrenildi.

112 Acil Komuta Merkezi'nden doğumu yaptıran Dr. Enes Önerdir, AA Muhabirine, o sırada başka bir sevk ile ilgilendiğini, durumun iletmesi üzerine görüşmeye başladığını anlattı.

Önerdir, "Bir hanımefendinin doğumunun başlandığı söylendi. Diğer görüşmeyi bırakarak onlara cevap vermeye başladım. Hastanın yanındaki vatandaş bebeğin başının görünmeye başladığını söyledi. Direktiflerle biraz yönlendirme yaptım. Sahadaki ambulans ekibimizin ulaşmasını bekledim. Ekibimiz de kısa sürede ulaştı. Daha sonra ekibimizi yönlendirmelerim, onların da vakaya hemen müdahalesi sayesinde vatandaşımızın sağlıklı bir kız bebeği oldu." diye konuştu.

Kendileri için sıradan bir gün olmasına rağmen çok mutlu olduklarını aktaran Önerdir, şöyle devam etti:

"Bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmak, küçük de olsa bir katkımızın olması dünyadaki en büyük mutluluklardan biri. Bugün benim için sıradan bir gündü ama bir aile için üçüncü ferdinin dünyaya gelmesi mutluluk verici bir olay. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Akaryakıt istasyonunda görevli Kadir Ören ise meslek hayatında ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirtti.

Tur otobüsündeki kadının doğum yapmaya başlamasıyla bir telaş yaşandığını ifade eden Ören, "Biz hemen ambulansa haber verdik. Bunca yıllık meslek hayatımda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Mucize gibi bir şeydi." dedi.