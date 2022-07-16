Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü.
GÜNDEM 16.07.2022, 01:27
Ömer Atak (58) yönetimindeki 06 SD 718 plakalı otomobil, Türkler Mahallesi’nde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Atak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.
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