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Otomobil fiyatları değişecek! Stokçuların elinde patladı...

Dolar ve Euro’daki düşüşün ardından otomobil sektörü fiyatları yüzde 5-10 aşağı çekti. Üç ay içinde indirim oranının yüzde 30’u bulması beklenirken stokçular adeta büyük şok yaşadı. Stokçular şimdi ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak. İşte otomobil fiyatlarındaki beklentilerin detayları...

GÜNDEM 22.12.2021, 09:48 22.12.2021, 11:13
Otomobil fiyatları değişecek! Stokçuların elinde patladı...

Otomotiv sektöründe fiyatlar yüzde 5-10 aşağı çekildi, indirimin ise üç ay içinde yüzde 30'u bulması bekleniyor. Stokçular da ellerindeki araçları piyasaya sürmek zorunda kalacak.

Döviz yükselirken en büyük spekülasyon otomobil fiyatlarında yapıldı. Bayiler ve galeriler çok sayıda araç stoklayarak fiyatlarda artışı körükledi. Şimdi bu stoklar ellerinde patladı. Bu arada otomotiv fiyatlarında da anlık güncellemeler başladı. Birçok marka dövizde yaşanan düşüş nedeniyle fiyatlarını yeniden düzenliyor.

"FİYATLAR DÜŞTÜKÇE ALIM TALEBİ ARTACAK"

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre; Sektörden alınan bilgiye göre, mevcut fiyatlarda anlık olarak cüzi miktarda indirim yapılacak. Sektör temsilcileri, bayilerdeki yeni otomobil stoklarının yüksek avro kurlarından alındığını belirtiyor. Ancak her markanın kendi kâr marjından belli bir oranda feragat edebileceği söyleniyor. Sektörün en büyük derneklerinden birinin temsilcisi “İnanılmaz bir durum yaşanıyor. Biz bile kurun bu kadar bir anda düşeceğini tahmin etmezdik. Açıkçası şaşırdık, tabii çok iyi de oldu. Nihayetinde fiyatlar düştükçe alım talebi artacak. Fiyatlarda yüzde 5 gibi anlık indirim göreceğiz. Üç ay içinde avro kaynaklı yüzde 20-30 bandından bir artış yaşanmıştı. Kur istikrarın bu şekilde sürmesi durumda aynı oranda fiyat düşüşleri de görülür” dedi.

Bağcılar İstoç’ta ikinci el otomobil alım satımı yapan Serkan Güçlü “Bizim işlerimiz gayet iyi gidiyor. Sıfır otomobil olmadığı için fiyatlar ciddi şekilde artmıştı. Döviz ile bizim doğrudan işimiz yok. Ama sıfır araçlara indirim gelirse, bir de bayide araba olursa talep oraya kayabilir. Dolayısıyla ikinci el fiyatlarda indirim yaşanabilir. Son 2 yılda ikinci el otomobile ortalama yüzde 70 zam geldi. Serbest piyasa ekonomisi diye insanlar da fiyatları kendi kafalarına göre artırdı. Şimdi dövizdeki düşüş sebebiyle vatandaş artık tedirgin değil. Bu da fiyatlara yansır” ifadelerini kullandı.

AKARYAKITTA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Dövizdeki çöküş, akaryakıt fiyatlarına da büyük indirim olarak yansıyacak. İlk etapta benzin, motorin ve LPG’de, litre başına ortalama 2-2,5 TL olacak şekilde indirim bekleniyor. Böylece benzin ve motorinde yeniden tek haneli fiyat seviyeleri oluşacak.

#aksu tv haber #Otomobil fiyatları
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