Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı!

Kaza, Zeytinburnu Ambarlar mevkiinde, D-100 Karayolu'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Ankara yönünde ilerleyen otomobili kullanan Eray Umut Arslan ve yanındaki arkadaşı Abdülsamet Küçük ile Ambarlar mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önünde ilerleyen Mustafa Demir'in kullandığı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırlarken, sürücü Arslan ile arkadaşı Küçük araçta sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koştu, diğer yandan durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ve arkadaşını uzun uğraşlar sonucu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Arslan'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırırken, Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.