Otomobil ile çarpışan minibüs 5 araca çarparak durabildi
Ankara Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde bir minibüsle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Minibüsün park halindeki 5 araca çarparak durabildiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNDEM 04.07.2022, 21:51
Ankara'da Aslan Ö. yönetimindeki minibüs, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi kavşağında Şerafettin C. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 5 araca çarparak durabildi.
Kazada yaralanan Şerafettin C, Aslan Ö. ve Abdullah O. çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle maddi hasar oluşan araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken, trafik de kısa süre aksadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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