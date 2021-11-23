Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
GÜNDEM 23.11.2021, 09:45
Akseki-Manavgat karayolu Cendere Kavşağı'nda, 07 JA 665 plakalı otomobil ile 32 DM 677 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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