Otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
GÜNDEM 01.03.2022, 09:18 01.03.2022, 09:21
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Mehmet K.’nin kullandığı tır ile Hıdır C.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Salih C., Ayşe C., Zehra C., Şemse C., Hatice C. ve Fatma C. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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