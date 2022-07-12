Otomobilin çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde scooter kullanan Dilara Gül'e(23), aynı caddede ilerleyen H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"



Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.



Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen sürücü Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Taksirle öldürme suçundan tutuklanan Akçelik'in, polise verdiği ilk ifadesinde 'skuterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenildi.