Oyuncak tabancayla soygun girişimi

Rusya'nın Ryazan kentinde soygun yapmak isteyen maskeli kişi, oyuncak tabancasıyla bir dükkana girdi. İçerideki kadın müşteriyi iterek dışarıya çıkaran soyguncu, yaptığı sakarlıklarla kadın kasiyeri cesaretlendirdi.

Soyguncu önce zıplayarak kasiyerin önündeki büyük tezgaha atladı fakat ağırlığını kaldıramayan tezgah devrildi. Hırsız bu kez de oyuncak tabancasını kasiyere doğrulttu ancak kasiyer kasadaki paraları çıkarırken, tabancanın oyuncak olduğunu anladı. Daha sonra da plastik sandalye ile hırsızı iteledi. Sendeleyen kişi sandalyeyi kasiyerden alarak fırlattı.

Kasiyer hırsızı bıçakla durdurmak istedi

Kasiyer, para kasasına yönelen ve paraları toplayan hırsızı uzaklaştırmak istedi. Panik olan hırsız, kasiyeri itip bayılttıktan sonra paraları toplamaya çalışırken kasayı devirdi.

Yere saçılan paraları toplayan hırsız güçsüz düşünce kapıyı açıp kaçmaya bile zorlandı. Soygun sırasında zaman kaybeden şüpheli, kapı önünde bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı. Hırsızın para kasasından yaklaşık 2 bin ruble (350 TL) aldığı tespit edildi.