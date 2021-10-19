Özdemir Bayraktar'ın cenazesi BAYKAR fabrikasından çıkarıldı

Özdemir Bayraktar'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Esenyurt'taki BAYKAR'ın fabrikasından alınarak, Fatih Camii'ne götürüldü.

GÜNDEM 19.10.2021, 11:30
Özdemir Bayraktar'ın cenazesi BAYKAR fabrikasından çıkarıldı

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, dün hayatını kaybetti.

Bayraktar'ın ölüm haberini oğlu Haluk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü…" ifadeleri ile duyurdu.

FABRİKADA TÖREN DÜZENLENDİ

Özdemir Bayraktar için Esenyurt'ta bulunan BAYKAR fabrikasında tören düzenledi.

Törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi, sol yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü.

Cenaze namazının öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

#Baykar #Bayraktar #AksuTV #AksuTVHaber
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