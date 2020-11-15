Özel harekat polisi motosiklet kazasında yaralandı!
Kars'ta seyir halinde kamyonete arkadan çarpan motosikletli özel harekat polisi ağır yaralandı.
GÜNDEM 15.11.2020, 22:23
Kars Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Serkan Yiğit idaresindeki motosiklet, Paşaçayır kara yolu sanayi kavşağı mevkisinde, dönüş yapmaya çalışan Ömer Beyribey yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yiğit ağır yaralandı.
Kaza anı, Serkan Yiğit ile aynı istikametteki bir başka motosikletin sürücüsünün kask kamerasınca kaydedildi.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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