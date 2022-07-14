Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlendi

7 yıl önce “Kiraz Mevsimi” dizisinin tanışıp birbirlerine aşık olan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı.

İki ünlü oyuncu, ilk olarak Almanya'nın Karlsruhe şehrinde nikah masasına oturdu.

İlk nikah Almanya'da

Serkan Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Özge Gürel nikahta Özlem Kaya imzalı elbise giyerken, Serkan Çayoğlu ise Levon kordonciyan tarafından tasarlanan takım elbise tercih etti.

Çift nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.

Düğün İtalya'da

Çift, daha sonra ise 2022 senesinin 13 Ağustos tarihinde İtalya’nın Verona kentinde düğün yapacak.

Resmi nikahtan sonra düğün eğlencesini İtalya’da yapmak için kolları sıvayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, düğün yeri olarak Romeo ve Juliet’in şehri olarak bilinen Verona’da romantik bir kaleyi seçti.