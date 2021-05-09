Pandemi gölgesinde Kadir Gecesi!
Kadir Gecesi bu yıl da pandemi gölgesinde geçti camilerde kadir gecesi programları düzenlenemedi cemaat yatsı namazı sonrası dualarını edip evlerine döndü. İstanbul’un tarihi camileri başta Ayasofya olmak üzere mahyalarıyla göz kamaştırdı.
87 yıl sonra ilk kez la ilahe illallah yazılı mahyalar asıldı. Kadir gecesinde aydınlatıldı.
Ayasofya-ı kebir cami-i şerif-i’nde kadir gecesi heyecanı yaşandı. Havadan görüntülenen Ayasofya essiz görüntüleriyle hayran bıraktı
Tam kapanma uygulaması nedeniyle cami boş kalınca minareden dua okundu
Büyük Çamlıca caminde de yatsı namazı eda edildikten sonra dualar edildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurttaki tüm camilerde kadir gecesi programları düzenlenemedi. cemaat yatsı namazını kıldıktan sonra evlerine gitti
Tarihi camiler kadir gecesini kovid-19 önlemleriyle geçirdi. Bazı camilerde yatsı namazı sonrası mevlüt okundu, dualar edildi.
Diyanet işleri başkanı ali erbaş da Sakarya’daki tarihi Orhan camisindeydi. Namaz kıldırdıktan sonra kadir gecesi için dua okudu
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