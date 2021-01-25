Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için vergi kararı
Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÜNDEM 25.01.2021, 09:57
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen ya da durdurulan sektörlerde mücbir sebep hali ilan edildi.
Mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.
İş yerleri, mücbir sebep ortadan kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.
İlgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
8°
açık
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Galatasaray
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Hatayspor
|20
|32
|7. Alanyaspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Rizespor
|20
|25
|13. Sivasspor
|19
|24
|14. Başakşehir
|20
|24
|15. Konyaspor
|20
|23
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|36
|3. İstanbulspor
|17
|34
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|15. Menemen Belediyespor
|17
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Celta de Vigo
|20
|24
|10. Cádiz
|20
|24
|11. Levante
|19
|23
|12. Getafe
|18
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13