Pandemide boşanma davaları arttı!

Salgınla geçen 2020 yılında boşanmalar, bir önceki yıla oranla tam yüzde 80 arttı.

Koronavirüsten adeta bir de boşanma salgını çıktı... Daha kötüsü, uzmanlar, boşanmaların artarak süreceğini söylüyor

Pandeminin en çok aileleri etkilediğini belirten Avukat Tuğçe Feyza Demir, bu dönemde vatandaşların çözüm olarak boşanma yoluna gittiğini söyledi.