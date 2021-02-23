Pandemide boşanma davaları arttı!
Uzmanlar boşanmaların daha da artarak devam edeceğini söylüyor!
GÜNDEM 23.02.2021, 09:54 23.02.2021, 10:18
Salgınla geçen 2020 yılında boşanmalar, bir önceki yıla oranla tam yüzde 80 arttı.
Koronavirüsten adeta bir de boşanma salgını çıktı... Daha kötüsü, uzmanlar, boşanmaların artarak süreceğini söylüyor
Pandeminin en çok aileleri etkilediğini belirten Avukat Tuğçe Feyza Demir, bu dönemde vatandaşların çözüm olarak boşanma yoluna gittiğini söyledi.
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