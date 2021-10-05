Paris Anlaşması kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Paris Anlaşması, geçtiğimiz günlerde beyan ile onaylanmasının uygun bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, genel gerekçesiyle birlikte Meclis Başkanlığı'na gönderilmişti.
PARİS ANLAŞMASI, KABUL EDİLDİ
Teklif, bugün AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplanan komisyonda görüşüldü.
Görüşmenin ardından teklif, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
ANLAŞMANIN İÇERİĞİ
Paris İklim Anlaşması'nın önemi dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması olması. Anlaşma sera gazı salınımının azaltılmasını planlıyor. Amaç basit görünse bile; iklim için ilk kez 197 ülke uzlaşma sağladı. Anlaşmanın kriterleri, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin verileriyle belirlendi. Anlaşma küresel sıcaklık artışını "sanayi öncesi" döneme kıyasla 1,5 derece düşürmeyi amaçlıyor. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin karbon salınımını kesme performansı da 5 yılda bir değerlendirilecek. Zengin ülkelerin daha yoksul ülkeleri "iklim finansı" sağlaması da hedeflerden biri. Bununla yoksul ülkelerin, yenilenebilir enerjiye geçişleri sağlamak isteniyor. Çünkü küresel ısınmayı tetikleyen en büyük faktörlerden biri fosil yakıtların tüketilmesi.
İklim müzakerelerinde ülkelerin finansal yükümlülüklerini belirlemek için gelişmiş ve gelişen ülke sınıflandırılması yapıldı. Türkiye'nin anlaşmada taraf olmasını geciktiren faktörlerden biri de bu oldu. Zira Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfında yer aldı. Ancak taahütleri gerçekleştirmek, finansal destek olmadan oldukça zor. Anlaşma 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Türkiye de anlaşmayı, 22 Nisan 2016'da New York'ta düzenlenen törende imzaladı. Ancak anlaşmayı imzalamakla taraf olmak arasında fark var. Anlaşmayı imzalayan ülkelerin taraf olabilmesi için parlamento onayı gerekiyor. Ancak parlamento onayından sonra taraf olunabiliyor.
ANLAŞMANIN MADDELERİ
- Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri: -Küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında kalmasını sağlaması,
- Sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi,
- Anlaşma yürürlüğe girdikten itibaren bilimin elverdiği her türlü olanağını kullanarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemin kısa sürede devreye alınması,
- Bilinmesi gerekilen bir şeyde anlaşmayı imzalayan devletlerin geri çekilmeleri durumunda bir cezaya çarptırılmıyor olmaları olarak belirtilmiştir.
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