Patlamalar yaşandı: Bursa'da fabrikada korkutan yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde içinde kimyasal maddelerin de bulunduğu belirtilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı tesise itfaiye ekipleri müdahale etti.

Fabrikanın depo kısmında gece vardiyasında çalışan işçiler güvenli şekilde tahliye edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) ekibinin de bölgeye sevk edildiğini yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığını söyledi.

5 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikadaki yangın yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda tamamen söndürüldü.