PCR testi şartının kapsamı genişletildi
Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.
GÜNDEM 15.09.2021, 16:10
Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden haftada iki defa PCR testi istenecek.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|4
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|3
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Real Betis
|4
|5
|10. Elche
|4
|5
|11. Osasuna
|4
|5
|12. Rayo Vallecano
|4
|4
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Levante
|4
|3
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|4
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü