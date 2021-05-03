Pençe'de biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM 03.05.2021, 11:56 03.05.2021, 12:02
Pençe'de biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bir mağarada tespit edilen 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bunlardan birinin bölge sorumlusu olduğunu kaydetti. 

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Pençe'de biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi

Sadece terör örgütlerine değil, Türkiye'ye ve Türk Milletine yönelik her türlü tehdide karşı mücadele içinde olduklarını dile getiren Bakan Akar, bunların yurt içinde, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde devam ettiğini söyledi.

"Helikopterlerimiz 300-500 sorti yaptı"

Bakan Akar, 23 Nisan'da Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek Operasyonları'nın başlatıldığını hatırlatarak, "Bugüne kadar arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösteriyorlar. Dağlar, yamaçlar, inmesi binmesi çok zor. Helikopterler yere teker koyamıyorlar. Bugüne kadarki mücadelede yapılması gerekenin hepsi yapıldı" diye konuştu.

Bakan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

Hava hücum harekatlarında helikopterlerimiz 300-500 sorti yaptı. Maalesef dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK'ya füzeler verdiler. Dolayısıyla bunların her biri bizim için büyük bir tehlike, büyük bir risk.

"Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar"

Bütün bunlara rağmen Hava Kuvvetleri'nin kullandığı silahlarla örtü sağlayarak operasyonu kazasız, belasız yürüttük. Şu ana kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. Bugün 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e ulaştı. Bir mağara vardı, o mağaranın girişi özel teknikler gerektiriyor. Özel Kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altını üstüne getirdiler 7 teröristin ölüsüne ulaştılar. Bunlardan biri de bölge sorumlusu. Arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi ustalıkla başardılar. Onların da alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum.

"Teröristlerde uzaktan kumandalı doçka var"

Operasyonlarda 7 şehidimiz bulunuyor. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Yaralılar Ankara'ya getirilerek, en iyi şartlarda tedavi edilmeye çalışılıyor.

Operasyonda, tespit edilen hedeflerin tamamı karadan ve havadan vuruldu. Ele geçirilen malzemelere baktığımızda bunlara bu malzemeleri kimler verdi? Bunların hepsi düşünülmesi, tartışılması gereken konular. Şu ana kadar toplam 16 silah, 3 bin civarında mühimmat ele geçirildi. Özellikle bu mağaradan ele geçirilenler arasında uzaktan kumandalı 2 Doçka var. Oraya Hava Kuvvetleri gidip vurduğu zaman kendilerini bir şekilde emniyete alıyorlar. Zagros dediğimiz dürbünlü keskin nişancı silahları, Bixi, Kanas keskin nişancı tüfeği, RPG roketatar, M-16, Kalaşnikoflar var. Kalaşnikofların 3'ünde susturucu var. Bomba atarlar var. Çeşitli ve ileri teknoloji muhabere sistemleri var. İstenmediği kadar da bilgi, belge döküman bulundu. Orada arkadaşlar inceleme yapıyorlar. Balkaya/Keri Dağı sorumlusunun da orada olduğu söyleniyor.

Türkiye, açık, şeffaf, uluslararası hukuka uygun bir şekilde operasyonlarını yürütüyor. Karşı taraf terörist, her türlü alçaklığı, namertliği, namussuzluğu yapıyor. Şu ana kadar 200'e yakın el yapımı patlayıcı ve mayın arkadaşlarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Bakan Akar, aynı zamanda dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Libya'nın yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moral, motivasyon ve fedakarlığının kendilerini duygulandırdığını ifade eden Bakan Akar, "Bu fedakarlık ve kahramanlıkla biz, her türlü eksikliğe, ifade edilmeyen ambargolara, kısıtlamalara rağmen bunların hepsinin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Niye? Çünkü savaşma azim ve kararlılığımız var. Tek kişi de kalsak sonuna kadar bayrağımızı, sancağımızı yüksekte tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

#Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar #PençeŞimşek ve PençeYıldırım operasyonları
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Mayıs 2021
İmsak 03:56
Güneş 05:28
Öğle 12:34
İkindi 16:21
Akşam 19:31
Yatsı 20:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Galatasaray 37 75
3. Fenerbahçe 36 73
4. Trabzonspor 37 64
5. Alanyaspor 37 57
6. Hatayspor 37 57
7. Sivasspor 36 55
8. Gaziantep FK 36 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Malatyaspor 36 40
15. Başakşehir 36 40
16. Ankaragücü 36 38
17. Kayserispor 36 38
18. Kasımpaşa 36 37
19. Erzurumspor 37 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 33 50
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 33 39
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 33 29
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 33 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. Tottenham 34 56
6. West Ham 33 55
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 33 41
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 33 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 33 25
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 33 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Celta de Vigo 34 44
10. Athletic Bilbao 33 42
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26