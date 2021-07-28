Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan Teğmen Özcücük ile Uzman Çavuş Güçlüer son yolculuklarına uğurlandı

Şehidin naaşı, Asri Mezarlık morgundan alınarak, askeri tören mangası tarafından Bahattin Nakıboğlu Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Özcücük'ün annesi Fatma, babası Nihat, kardeşleri ve yakınları ile Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Mustafa Emre Başbuğ, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, tabuta sarılıp gözyaşı döken ve Özcücük'ün fotoğrafını öpen şehidin annesi Fatma, "Paşam gelmiş, paşam sen geldin. Bak istediğin oldu" diye seslendi.

Özcücük'ün naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Güçlüer, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer'in cenazesi de memleketi Aksaray'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Askeri uçakla Nevşehir'e getirilen şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Ihlara beldesindeki babaevine götürüldü.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşını daha sonra askeri manga tarafından tören alanına getirildi. Silah arkadaşlarının omuzunda tekbirler eşliğinde getirilen tabuta, şehidin annesi Aybeniz Güçlüer, uzun süre sarılarak ağladı. Baba Mustafa Güçlüer ise güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin annesini, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve yakınları teskin etmeye çalıştı.

Aksaray İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı belde mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray milletvekilleri Ramazan Kaşlı, Cengiz Aydoğdu ve Ayhan Erel, Genelkurmay Başkanlığını temsilen Ankara'dan gelen Tuğgeneral Kadir Eğriboyun, Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ile çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı.