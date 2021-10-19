Pençe Kaplan bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, hainlere göz açtırmıyor.

Son olarak Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Duyuru, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapıldı.

"TERÖR İNLERİNİ YERLE BİR ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."