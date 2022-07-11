Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
GÜNDEM 11.07.2022, 12:24 11.07.2022, 17:28
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla devam ediyor.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadaki mesajında, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" mesajını paylaştı.
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