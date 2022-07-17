Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Taşkın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."