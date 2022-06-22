Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesine terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş şehit oldu.
GÜNDEM 22.06.2022, 10:33 22.06.2022, 17:52
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca bir üsse açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın şehit olduğu kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'
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