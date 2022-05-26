Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere hava harekatı düzenlendi!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini, 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
GÜNDEM 26.05.2022, 12:35 26.05.2022, 16:39
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadelerine yer verildi.
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