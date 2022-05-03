Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.



Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depolarının topçular tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, "Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi." bilgisi verildi.