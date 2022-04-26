Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu ve 4 askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" dendi.