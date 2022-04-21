Pençe-Kilit Operasyonu'nda kritik gelişme!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta başlatılan son dönemlerin en kapsamlı sınır ötesi harekâtı olan Pençe-Kilit Operasyonu'nda bordo bereliler ve özel eğitimli komandolar, Zap'taki stratejik tepelerde kontrolü sağladı.

Karadan ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, teröristlerden temizlediği Zap'taki Rubar, Cehennem, Karker, Küçük Cilo, Koordine, Şahin, Petrut Tepelerinde geçici üs alanları oluşturdu.

Eğitimli bomba uzmanı dedektör köpekler ile ASELSAN tarafından üretilen son teknoloji cihazları ile yapılan aramalarda, çok sayıda tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı ile anti tank mayınları bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

Komandolar, yaptıkları arazi keşif çalışmalarında yönü Türkiye'ye doğru olan tüneller tespit etti. Sığınak şeklinde yapılan tüneller yapılan aramaların ardından komandolar tarafından imha edildi.