Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı.
GÜNDEM 16.06.2022, 20:40
Şehidin cenazesi, baba ocağından helallik alındıktan sonra Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene, şehidin babası Bayram ve annesi Kübra Kemik'in yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komitanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.
Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Pendik Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Namaz Vakti 16 Haziran 2022
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