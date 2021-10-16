Pençe operasyonlarında 13 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde komandoların 8 PKK'lı teröristin, Metina bölgesindeki Pençe Şimşek Operasyonu'nda ise 5 PKK'lı teröristin kara ve hava unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları il Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki teröristlere nefes aldırılmıyor.