Pençe-Şimşek bölgesinde bir asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Mehmetçiğin yurt içi ve yurt dışındaki operasyonları hız kesmeden devam ederken, acılı bir haber geldi.
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgemizde bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında çıkan çatışmada sözleşmeli er Muhammed Öztürk şehit oldu.
AİLESİNE HABER VERİLDİ
Sözleşmeli er Muhammed Öztürk’ün acı haberi ise Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Taziye çadırının da kurulduğu şehidin baba ocağında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.
NAAŞININ GETİRİLMESİ BEKLENİYOR
Şehit Muhammed Öztürk’ün naaşının havayolu ile Kastamonu Havalimanı’na getirilmesi bekleniyor.
Şehidin naaşının Taşköprü ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı’nda defnedileceği aktarıldı.
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