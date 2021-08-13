Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıya derhal karşılık verildi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 13.08.2021, 08:46 13.08.2021, 08:50
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendi.
Saldırıda bir askerimiz ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan asker şehit oldu.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verildi, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü açıklandı.
Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
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