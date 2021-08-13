Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendi.

Saldırıda bir askerimiz ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan asker şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verildi, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü açıklandı.

Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.