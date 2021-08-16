Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu.
GÜNDEM 16.08.2021, 11:26 16.08.2021, 12:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Yaralanan 2 askerin de hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi.
Dün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada da bir asker şehit olmuş bir asker de ağır yaralanmıştı.
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