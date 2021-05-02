Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs alanına terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı yapıldı. Saldırıda bir askerimiz şehit oldu.

GÜNDEM 02.05.2021, 00:17
Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) acı haberi, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Asan'ın evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker Asan için başsağlığı mesajı paylaştı.

#PençeYıldırım Harekatı #şehit
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