Pençe Yıldırım şehitlerine veda

Irak’ın kuzeyinde,, Pençe Yıldırım harekatı bölgesinde, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Teğmen İsmail Can Softa ve Astsubay Yılmaz Tuncer son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit Teğmen İsmail Can Softa için İstanbul Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Edirnekapı Şehitliği'ne uğurlandı.

3 aydır Irak'ın kuzeyinde görevde olan şehit asker 24 yaşındaydı.

Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer memleketi Kırşehir'de toprağa verildi

22 yaşındaki Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer için ise memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Medetsiz köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Ailesi, sevenleri ve silah arkadaşları şehide son görev için bir araya geldi.

Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

22 yaşında ve bekar olan şehidin anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi.