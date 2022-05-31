Petrol fiyatları AB kararının ardından yükselişe geçti

Petrol fiyatları Avrupa Birliği’nin Rusya’dan petrol ithalatını büyük ölçüde azaltmak konusunda mutabakat sağlamasının ardından sabah saatlerinde yükselişe geçti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dün Macaristan’ın itirazlarını aşarak Rusya’dan ham petrol ithalatının yüzde 90 oranında azaltılması için prensipte anlaşarak Rusya’ya karşı şu ana kadarki en ağır yaptırımlar üzerinde uzlaşı sağladı.

En ağır yaptırım

Diplomatlar, petrol ithalatının azaltılması üzerinde sağlanan mutabakat sayesinde Rusya’ya yönelik altıncı yaptırım paketinde yer alan diğer yaptırımlar üzerinde de anlaşma sağlanacağını ifade etti.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nin başkanı Charles Michel, 27 üye ülke liderinin katıldığı iki günlük zirvenin ilk günkü oturumunun ardından Twitter’da, "Rusya’nın AB’ye petrol ihraç etmesini yasaklamak konusunda anlaşma sağlandı." dedi.

Petrol sert yükseldi

Bu gelişmelerle birlikte petrol fiyatları hızlı yükselişini sürdürdü. Sabah saatlerinde Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1,5 artarak artarak 123 doların üstüne yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 1’in üzerinde yükselişle 118 dolardan işlem gördü. Yükselen petrol ve dolayısıyla enerji fiyatları, tüketicilerin karşı karşıya kaldığı enflasyon sorunlarının kalıcı olabileceği kaygılarını da beraberinde getiriyor.

Akaryakıt fiyatlarında artış yaşanabilir

Piyasalar bu gelişmeleri izlerken petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Türkiye'de fiyatların belirlenmesinde önemli etken

Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.