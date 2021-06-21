Pide fırınında yangın
Adıyaman'da, bir pide fırınında meydana gelen yangında 6 kişi dumanlardan etkilendi.
GÜNDEM 21.06.2021, 09:28 21.06.2021, 10:04
Hocaömer mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında bulunan Mustafa Karakurtul’a ait pide fırınında yangın çıktı. Fırının ocak kısmında sönmeyen ateşten dolayı çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek iş yerini tamamen sardı.
Durumu fark eden vatandaşlar Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Pide fırınının bulunduğu binada oturan 6 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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