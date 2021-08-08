Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı.
GÜNDEM 08.08.2021, 15:03
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, sosyal medya hesabından Cengiz Topel'in fotoğraflarından oluşan kolajın yer aldığı videoyu da paylaştı.
57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.
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