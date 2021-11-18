PKK'nın sözde kurucularından Kaytan öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi" olarak tanımladığı Kaytan'ın öldürülmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.

DEFALARCA YER DEĞİŞTİRDİ

Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kaytan'la ilgili MİT tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı.

Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı.

MİT VE TSK'DAN NOKTA OPERASYONU

Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda MİT ve TSK, ortak bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun ardından MİT'in sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığını kesin olarak tespit edildi.

ÖLÜMÜ GİZLENDİ: CESEDİ GÖMEN TERÖRİSTLER İNFAZ EDİLDİ

Operasyon sonrasında ise yaşananlar ortaya çıktı.

Terör örgütü elebaşlarından Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi. Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi.

CANLI BOMBALARI KENDİSİ BELİRLEDİ

Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği belirlendi.

ANKARA SALDIRILARININ TALİMATINI VERDİ

Ayrıca 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği de öğrenildi.