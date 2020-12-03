PKK Sincar'dan tamamen çıkartıldı
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, tüm silahlı yapıların Sincar'ı terk ettiğini duyurdu.
GÜNDEM 03.12.2020, 09:27
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, 17 Kasım'da Erbil'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, geçtiğimiz günlerde IKBY ile varılan anlaşma gereği, güvenlik güçlerinin Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını duyurmuştu.
Bugün gelen son dakika açıklamasına göre; Sincar'daki tüm silahlı yapıların kenti tamamen terk ettiği belirtildi. PKK Sincar'ı, ikinci Kandil haline getirmeye çalışıyordu.
Ayrıntılar geliyor...
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