PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM 25.08.2021, 14:20
PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö ile FETÖ şüphelileri M.Z. ve S.Z'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

#FETÖ #pkk #Edirne #Uzunköprü #jandarma #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Galatasaray 2 6
4. Fenerbahçe 2 6
5. Konyaspor 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Kasımpaşa 2 4
8. Karagümrük 2 4
9. Alanyaspor 2 3
10. Malatyaspor 2 3
11. Hatayspor 2 1
12. Gaziantep FK 2 1
13. Adana Demirspor 2 1
14. Göztepe 2 1
15. Antalyaspor 2 1
16. Kayserispor 2 1
17. Rizespor 2 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Samsunspor 1 3
7. Menemenspor 2 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Erzurumspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. Boluspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Barcelona 2 4
5. Mallorca 2 4
6. Valencia 2 4
7. Real Sociedad 2 3
8. Levante 2 2
9. Cádiz 2 2
10. Real Betis 2 2
11. Athletic Bilbao 2 2
12. Granada 2 2
13. Espanyol 2 2
14. Osasuna 2 2
15. Villarreal 2 2
16. Celta de Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Getafe 2 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Rayo Vallecano 2 0