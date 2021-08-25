PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö ile FETÖ şüphelileri M.Z. ve S.Z'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.