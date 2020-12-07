PKK'ya bir büyük darbe daha! Hepsi öldürüldü
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
GÜNDEM 07.12.2020, 09:30 07.12.2020, 11:01
Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği duyuruldu.
Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.
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