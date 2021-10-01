PKK'ya Kandil'de nokta operasyon: Kerkük alan sorumlusu vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 01.10.2021, 13:46
PKK'ya Kandil'de nokta operasyon: Kerkük alan sorumlusu vuruldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu "Delil Siirt" kod adlı Mehmet Hatip Arıtürk'ün Kandil'de olduğu belirlendi.

MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonda terörist Arıtürk etkisiz hale getirildi.

Füze ve ağır silah mühimmatı temin ediyordu

2015'te PKK/KCK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki sivillere yönelik pek çok eyleminin organizasyonunda yer aldığı belirlenen Arıtürk'ün, 2016'da Irak'ın Kerkük kentinde PKK/KCK'nın "diğer ülkelerden temin ettiği" ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılan füze/ağır silah mühimmatı temini faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi.

Örgütün istihbarat faaliyetlerini de organize eden teröristin, sözde Kandil sahası ideolojik alan sorumluluğu görevini de yürüttüğü öğrenildi.

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