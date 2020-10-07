PKK’ya yönelik sonbahar-kış operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığının terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonları 1 Ekim itibarıyla başladı. Operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek.
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarını başlattı.
Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 15 Nisan'a kadar sürecek. Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirecek.
İlkbahar-yaz döneminde 8 bin 523 operasyon
İçişleri Bakanlığı, 15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ilkbahar-yaz operasyonlarıyla da bölücü terör örgütüne nefes aldırmadı.
İlkbahar-yaz döneminde 5 bin 981 operasyon planlanmasına rağmen bu sayının üzerine çıkıldı, 8 bin 523 operasyon düzenlendi.
Bu operasyonlarda, 145'i ikna, teslim ve yakalama olmak üzere 346 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda 442 sığınak ve mağarada imha edilirken, 246 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 282 silah, 233 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
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