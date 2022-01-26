Polen satışlarında bu yıl patlama yaşandı

Son bir yılda satışı üç kat artan polen rekor kırdı.

İçerdiği değerli bileşenlerle arı poleni, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu en önemli içerikleri tek başına barındırıyor.

Polen faydalı ama özellikle alerjisi olanların çok dikkatli olması gerekiyor.