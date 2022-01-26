Polen satışlarında bu yıl patlama yaşandı
Coronavirüsle birlikte popülerliğini arttıran, şifa kaynağı, bağışıklık sistemi dostu polen satışlarında bu yıl patlama yaşandı.
GÜNDEM 26.01.2022, 11:26 26.01.2022, 15:15
Son bir yılda satışı üç kat artan polen rekor kırdı.
İçerdiği değerli bileşenlerle arı poleni, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu en önemli içerikleri tek başına barındırıyor.
Polen faydalı ama özellikle alerjisi olanların çok dikkatli olması gerekiyor.
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|20
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