Polis araştırdı! Gecelikli işkencenin daha önde de yapıldığı belirlendi

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü, Yaşar Çakıcı (30) isimli bir şahıs, yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte aralarında kız meselesi bulunan E.M.'yi (26) evine götürdü.

Yaşar Çakıcı ve arkadaşları E.M.'nin ellerini kelepçeleyip ağzını bantladı, ayaklarını bağladı.

Grup, yere yatırdıkları E.M.'yi tekme ve yumruklarla dövdü.

MERMİ YUTTURDU

Ardından Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancanın namlusunu E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti, mermi yutturdu.

KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİ

Şüpheliler, daha sonra kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi.

E.M.'ye sabaha kadar işkence yapan 3 şüpheli, o anları da cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Adresini tespit ettikleri eve baskın yapan ekipler, E.M.’yi kurtarıp Yalçın Çakıcı’yı gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, hem E.M.’nin hem de Yaşar Çakıcı'nın Gamze Ü. adındaki kızı sevdiğini ve bu nedenle de aralarında husumet olduğunu belirledi.

Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile olay sırasında evde bulunan Gamze Ü.'yü de gözaltına aldı.

TELEFONDAN BİR BAŞKA KİŞİYE İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Polis ekipleri, ‘Eskici’ olan soyadını 2019 yılında değiştirdiği ortaya çıkan Yaşar Çakıcı'nın cep telefonu ve sosyal medya hesaplarında da inceleme yaptı.

Telefonda, Çakıcı ile Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte M.Ş.'ye de işkence yaptığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Polis, M.Ş.’yi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, Çakıcı’nın, sosyal medyada uzun namlulu silahla şehir turu attığı görüntülere ulaştı. Çakıcı hakkında bu görüntülerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

“ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Olayın basına yansımasının ardından Çiğdem A. isimli kadın da dün Emek Polis Merkezi'ne giderek,Yaşar Çakıcı hakkında şikayetçi oldu.

Çiğdem A. ifadesinde, "Bana Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğunu söyledi. Benden birkaç kez borç para aldı. Parayı geri istediğimde ise ödemedi ve beni tehdit etti. Daha sonradan öğrendim ki Yaşar kimsenin yeğeni değilmiş. Soyadını da mahkeme kararıyla değiştirmiş. Haberlerde görünce kendisini tanıdım ve ben de şikayetçi olmak için buraya geldim." dedi.

Sorguları devam eden şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.