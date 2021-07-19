Polis ekipleri, besicileri ve vatandaşları "sahte paraya" karşı uyardı

Elazığ'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında besiciler ve vatandaşlarla görüştü, sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak anlattı, bilgilendirici broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hayvan pazarında besicilerle görüşerek, satış karşılığında aldıkları parayı kontrol etmelerini istedi.

Besicilere bilgilendirici broşür ve sahte parayı ayırt edici kalem dağıtan ekipler, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Vatandaşlarla da görüşerek sahte para konusunda dikkatli olunması uyarısı yapan ekiplerce bazı stantlara besicilerin ortak kullanımı için sahte parayı ayırt edici cihaz da bırakıldı.

Hayvan pazarında görevli Orhan Polat, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle besicilerin kurbanlık satışının sürdüğünü söyledi.

Orhan, sahte para ve dolandırıcılık gibi durumlarla karşılaşılabildiğini dile getirerek, buna karşı polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile broşür, kalem ve cihazları aldıklarını aktardı.

Besicilerin dikkatli olması gerektiğini anlatan Orhan, şüpheli durumlarda kendilerine bilgi verilmesini istedi.

Besicilerden Aydın Duran da bu bilgilendirme faaliyetini olumlu bulduklarını anlatarak, polis ekiplerine teşekkür etti.