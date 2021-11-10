Polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen F.Ş.E. isimli terörist, TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım'da Arnavutköy'de yakalandı.

2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası olduğu öğrenildi.

Terörist, yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.