Polis taşıyan servis devrildi: Yaralılar var
Buzlanma yüzünden sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracın yan yatması sonucu, 2'si ağır olmak üzere 10 polis memuru yaralandı.
GÜNDEM 30.01.2022, 10:12
İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs, Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde buzlanma ve yoğun sisten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.
Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2'Sİ AĞIR 10 YARALI
Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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