Polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi!
Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan araçta 1684 uyuşturucu hap ele geçirildi.
GÜNDEM 15.06.2020, 09:42 15.06.2020, 12:46
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Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "dur" ihtarına uymayan otomobili takibe aldı.
Kovalamaca sonucu yakalanan araçta yapılan aramada, 1684 uyuşturucu hap ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
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